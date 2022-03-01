Москва, 1 марта, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Захваченные украинскими боевиками автомобили ОБСЕ могут быть использованы в провокациях с целью дискредитации России. Об этом 1 марта заявил представитель Народной милиции (НМ) ДНР Эдуард Басурин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM ОБСЕ

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«В Краматорске, который сейчас находится под контролем Украины захвачено 20 автомобилей миссии ОБСЕ. Мы предполагаем, что это ради провокации, которые планируют сделать против России и военных, что они могут задействовать данные автомобили и потом на весь мир будут трубить, что российские военные расстреляли гуманитарную миссию с ОБСЕ», — сказал Басурин.

Также он отметил, что украинская сторона передавала миссии ОБСЕ карту своих ударов по территории ДНР. Это подтверждают документы, которые удалось заполучить во время боев силам обороны народной республики.