Москва, 1 марта, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора проинформировал наследного принцем Абу‑Даби, заместителя Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами (ВС) ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна о ходе специальной военной операции ВС РФ по защите Донбасса. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

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«Рассмотрена также ситуация вокруг Украины. Владимир Путин подробно изложил причины, цели и задачи российской специальной военной операции по защите Донбасса. В свою очередь Мухаммед Аль Нахайян констатировал право России на обеспечение национальной безопасности», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества двух стран и дали высокую оценку достигнутому уровню взаимодействия в политической, торгово-экономической и иных областях.

Кроме того, отмечается, что Путин и Аль Нахайян провели обсуждение ход реализации договорённостей в формате «ОПЕК плюс» и подчеркнули намерение продолжить координацию России и ОАЭ в интересах поддержания стабильности на мировом энергетическом рынке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин из дайджестов СМИ знает о содержании писем отдельных деятелей культуры, которые выступают против проведения ВС РФ специальной военной операции по защите Донбасса.