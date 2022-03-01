Киев, 1 марта, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Украинский посол отозван из Киргизии для консультаций. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 1 марта в своём обращении.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

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По его словам, поводом для такого решения стала позиция в отношении спецоперации России на Украине.

Украинский лидер добавил, что дипломаты в настоящее время реализуют «абсолютно необходимые» решения по отношению к некоторым странам.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля Россия начала военную спецоперацию, направленную на защиту республик Донбасса от агрессии киевского режима, демилитаризацию и денацификацию Украины. В ответ на это страны Запада стали вводить против России санкции.

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