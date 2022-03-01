Москва, , 14:22 — REGNUM Запад стремится сорвать злость на России и явно потерял над собой контроль. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 1 марта во время выступления на сессии Совета ООН по правам человека.

Сергей Лавров Mid.ru

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Он подчеркнул, что Запад, наказывая Россию санкциями, пошёл на разрушение всех институтов и правил, им же созданных. В числе прочего нарушена неприкосновенность собственности.

«Высокомерной, опирающейся на чувство собственного превосходства, исключительности и вседозволенности философии Запада должен быть положен конец», — заявил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов Франции пригрозил России «тотальной экономической и финансовой войной». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что агрессивные действия против Москвы теперь приобрели ультраконцентрированный характер — все маски отброшены.

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