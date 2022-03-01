Москва, 1 марта, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Украинские боевики буквально уничтожают расположенный на территории Донецкой Народной Республики населенный пункт Горловка. Об этом 1 марта заявил представитель Народной милиции (НМ) ДНР Эдуард Басурин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг ДНР

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По его словам, украинская сторона спровоцировала в городе настоящую гуманитарную катастрофу. Однако никто в мире не хочет этого видеть.

«Сегодня Горловку просто утюжат. Уже 16 гражданских получили различной степени тяжести ранения. Разрушено много жилья. У нас нет воды, нет света, нет тепла. Это гуманитарная катастрофа. И об этом нужно говорить по всему миру», — сказал Басурин.