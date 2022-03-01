Кишинёв, 1 марта, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Мэрия Кишинёва отменила праздничную программа по случаю молдавского народного праздника весны, который традиционного отмечают 1 марта. Об этом мэр Кишинёва Ион Чебан сообщил на брифинге.

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«Сейчас необходимо сосредоточиться на решении ситуации с размещением беженцев с Украины и оказания им полноценной помощи», — сказал Чебан.

Заранее об отмене праздника не сообщили. Он должен был открыться с большого концерта с участием советского, молдавского и российского композитора Еуджена Догу, автора вальса к кинофильму «Мой ласковый и нежный зверь». Всего планировалось 60 различных мероприятий.

Стоит отметить, что с начала спецоперации по защите Донбасса на Украине в Молдавию прибыло более 70 тыс. украинских граждан. Их размещают во всех регионах страны.