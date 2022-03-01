Рига, , 14:13 — REGNUM Со вторника, 1 марта, в Латвии отменяется режим чрезвычайной ситуации, который был введен в октябре 2021 года, и смягчаются коронавирусные ограничения. Об этом сообщила канцелярия правительства страны.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Так, отменяется прежнее решение о том, чтолица, не привитые или не переболевшие ковидом, могут посещать только магазины с товарами первой необходимости. При этом сохраняется прежний обязательный порядок ношения медицинских масок внутри таких помещений.

С марта от торговых предприятий больше не требуется обеспечения эпидемиологически безопасной среды. Вместо этого вводится требование, чтобы на каждого посетителя приходилось не менее 15 квадратных метров публично доступной площади в помещении.

С 1 марта2022 года отменяются ограничения по времени работы для всех отраслей национальной экономики.Также смягчены меры эпидемиологической безопасности в сфере образования, в местах общепита, на публичных мероприятиях, в общественном транспорте.

Требование предъявлять Covid-сертификаты сохраняется на публичных мероприятиях в помещениях и в сфере услуг, где выше риск распространения инфекции (развлекательные мероприятия, ночные клубы, дискотеки и так далее), а также при оказании услуг, при которых маски не используются (спортклубы, косметические процедуры, общепит и прочее).

В то же время для въезда в Латвию по-прежнему необходим коронавирусный сертификат или отрицательный результат теста на коронавирус. Больше не нужно заполнять анкету на сайте covidpass.lv.