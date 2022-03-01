Екатеринбург, 1 марта, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Проживающие в Донбассе люди благодарны России за помощь. Об этом заявил руководитель свердловского отделения «Молодой гвардии Единой России» Артём Николаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация России по защите Донбасса — все новости»

Он отметил, что после обострения там обстановки волонтёры уехали в Ростовскую область, где находится пункт временного размещения беженцев, и оказывали там помощь. Смогли пообщаться лично с теми, кто был вынужден покинуть свои дома.

«У меня у самого есть друзья, которые проживают в Луганске, в Донбассе, и они реально благодарны за то, что делает для них сегодня Россия», — сказал активист.

Люди благодарят и за гуманитарную помощь, и за решение Владимира Путина провести спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Они ждали этого восемь лет.

«Для них война идет 8 лет, каждый день на территории их родных городов разрываются снаряды, погибают люди, их друзья, родственники. И для них, скажу честно, настоящий праздник, что сегодня мы можем защищать их интересы», — сказал активист.

Он также добавил, что большое число уральцев участвует в сборе гуманитарной помощи. И в такие моменты действительно ощущается единение людей.

Кроме того, приходит понимание о том, что западные «партнёры» вынудили Россию на такие ответственные и серьёзные решения. Уральцы поддерживают эти решения и готовы оказать жителям ЛНР и ДНР всю возможную помощь.