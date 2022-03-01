Москва, 1 марта, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Россия по-прежнему считает Владимира Зеленского легитимным президентом Украины. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 1 марта журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Да, продолжает, это президент Украины», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Представителя Кремля также спросили, относится ли украинский лидер к силам, которые следует денацифицировать. Зеленский — «не военный объект», ответил Песков, однако как президент он может приказать сложить оружие, и это позволит избежать жертв.

Как сообщало ИА REGNUM, Песков рассказал, что президент РФ Владимир Путин по-прежнему не планирует вступать с Зеленским в переговоры.

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