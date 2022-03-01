Москва, 1 марта, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Самые жестокие бои на территории Донбасса разворачиваются вокруг Мариуполя. Об этом 1 марта заявил представитель Народной милиции (НМ) ДНР Эдуард Басурин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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По его словам, до момента, когда кольцо войск ДНР вокруг Мариуполя будет окончательно замкнуто, остаются считанные часы.

«Сейчас самая горячая точка — это Мариуполь. Остались часы, чтобы замкнуть кольцо вокруг Мариуполя. Поэтому мы и обратились к жителям Мариуполя, чтобы они безопасно могли выйти из города. Но сегодня люди пытались выйти из Волновахи, а по ним начали стрелять — не выпустили. Мы можем гарантировать, что дорога будет безопасной, но будут ли им в спину стрелять нацисты — по этому поводу мы ничего сказать не можем», — сказал Басурин.