Москва, 1 марта, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин уже проинформирован об итогах переговоров российской и украинской делегаций. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Безусловно, президенту доложено. [Владимир] Мединский доложил лично и, кроме того, письменно», — сказал Песков.

По его словам, пока рано давать какие-либо оценки, поскольку сперва нужно провести анализ переговоров и уже затем думать о перспективе.