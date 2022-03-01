Москва, 1 марта, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин из дайджестов СМИ знает о содержании писем отдельных деятелей культуры, которые выступают против проведения ВС РФ специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом 1 марта рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация России по защите Донбасса — все новости»

«Они абсолютно доступны в дайджестах СМИ», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос о том, получает ли глава Российского государства от отдельных деятелей культуры открытые письма подобного содержания.

Также Песков опроверг заявления некоторых зарубежных СМИ о якобы использовании Россией в ходе спецоперации по защите Донбасса кассетных и вакуумных бомб.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западным странам необходимо отказаться от создания военных объектов на территории стран бывшего СССР.