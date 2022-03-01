Москва, 1 марта, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин не планирует разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

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«Нет, пока нет в планах», — сказал Песков.

По его словам, Россия продолжает считать Зеленского украинским президентом.