Москва, 1 марта, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Вооруженным силам России, участвующим в спецоперации на Украине, важно видеть поддержку общества. Об этом 1 марта заявил заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация России по защите Донбасса — все новости»

В текущих условиях это является очень важным аспектам — солдаты должны видеть, что народ России с ними, отметил депутат.

«Очень важна сегодня поддержка наших вооруженных сил. Наши ребята, которые сейчас исполняют свой долг, должны чувствовать нашу поддержку. Русские всегда хотят мира», — сказал Чернышов.