Ростов-на-Дону, 1 марта, 2022, 13:17 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки менее тысячи жителей привились от COVID-19, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 1 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В настоящее время прививки от COVID-19 однократно получили 2 млн 40,09 тыс. человек (+612 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 2 млн 3,57 тыс. человек (+547 за сутки).

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области привить от COVID-19 планируется около 2,8 млн человек — 80% взрослого населения. За месяц участниками прививочной кампании стали также чуть менее 1,9 тыс. детей в возрасте от 12 до 17 лет.