Минск, 1 марта, 2022, 13:13 — ИА Регнум. «Стремительная украинизация страны радикальными элементами с использованием инструментария пропаганды нацистских идей на фоне уничтожения русской культуры, языка, исторической памяти, в том числе на территориях проживания этнических русских», — так 1 марта охарактеризовал Александр Лукашенко ситуацию на Украине, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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Выступая на совещании с членами совбеза и руководством совмина, Лукашенко констатировал: «Трагический результат всего этого мы видим сегодня на Украине. Хотело ли это видеть большинство украинского населения? Нет. Но майдан сделал свое дело».

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«Вспомните, чтобы остановить бойню в Украине в 2014 году, мы с самого начала с головой окунулись в миротворческие процессы. Выступили за мирное урегулирование и скорейшее прекращение человеческих жертв и страданий. Предложили Минск для работы Трехсторонней контактной группы по просьбе России и Украины. Именно Минские договоренности остановили кровопролитие, — сказал Лукашенко. — Уже в октябре я предложил использовать белорусских военнослужащих, прежде всего наших пограничников, в качестве миротворческого контингента для того, чтобы развести конфликтующие стороны в Донбассе. Однако на тот момент заинтересованности в данном предложении на первом этапе не последовало. Мы вернулись к этой теме осенью 2017 года в Совете Безопасности ООН. И снова в ответ тишина».

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Лукашенко обратил внимание: госпереворот на Украине в 2014 году был инспирирован извне, предпосылки конфликта никуда не делись и Запад стимулировал милитаризацию региона, поддерживал иллюзии вступления в Евросоюз и НАТО. Президент Белоруссии подчеркнул: «Цель одна — спровоцировать нас, прежде всего Россию. И многие европейские политики не стесняются говорить об этом с трибуны уже сегодня».

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«И, заметьте, эту войну на Западе как бы никто и не видел, — обратил Лукашенко внимание на гибель мирных жителей Донбасса. — Не было в западной прессе фото детей, сидящих в подвале во время обстрелов, и многочисленных жертв украинской агрессии против мирного населения. Разве тех смертей было мало, чтобы сесть всем в Европе и определиться с мерами доверия и безопасности в регионе с учетом новых реалий?»

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