Москва, 1 марта, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Вооружённые силы России продолжат проведение специальной военной операции на Украине до достижения поставленных целей, заявил 1 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Mil.ru Сергей Шойгу

«Российская армия продолжит специальную военную операцию на Украине вплоть до достижения поставленных целей, главная задача — защита России от внешней военной угрозы со стороны западных стран», — заявил Шойгу.

Министр напомнил, что «в соответствии с решением Верховного главнокомандующего с 24 февраля российские Вооружённые силы (ВС) проводят специальную военную операцию с целью защиты населения Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины».

«Главное для нас — защитить Российскую Федерацию от военной угрозы, создаваемой странами Запада, которые пытаются использовать украинский народ в борьбе против нашей страны», — заявил Шойгу.

Он подчеркнул, что в ходе проведения специальной военной операции российская армия не оккупирует украинскую территорию, принимает все меры для сохранения жизни и безопасности мирных жителей.

«Подчеркну, что удары наносятся только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием», — добавил он.

Шойгу отметил, что украинские военные в ходе боестолкновений размещают системы залпового огня, орудия и крупнокалиберные миномёты во дворах жилых домов, вблизи школ и детских садов.

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ВСУ в ходе боевых столкновений размещает реактивные системы залпового огня, орудия и крупнокалиберные миномёты во дворах жилых домов, вблизи школ и детских садов, использует мирных граждан в качестве живого щита, отметил министр.

«В ходе боевых столкновений украинская сторона не гнушается использовать мирных граждан в качестве живого щита. Реактивные системы залпового огня, орудия, крупнокалиберные миномёты размещаются во дворах жилых домов, вблизи школ и детских садов», — сказал Шойгу.

Он поблагодарил личный состав за мужество и героизм, добросовестное и профессиональное выполнение поставленных задач.