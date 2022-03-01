Шойгу назвал главную цель спецоперации России на Украине
Москва, 1 марта, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Вооружённые силы России продолжат проведение специальной военной операции на Украине до достижения поставленных целей, заявил 1 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Министр напомнил, что «в соответствии с решением Верховного главнокомандующего с 24 февраля российские Вооружённые силы (ВС) проводят специальную военную операцию с целью защиты населения Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины».
Он подчеркнул, что в ходе проведения специальной военной операции российская армия не оккупирует украинскую территорию, принимает все меры для сохранения жизни и безопасности мирных жителей.
Шойгу отметил, что украинские военные в ходе боестолкновений размещают системы залпового огня, орудия и крупнокалиберные миномёты во дворах жилых домов, вблизи школ и детских садов.
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ВСУ в ходе боевых столкновений размещает реактивные системы залпового огня, орудия и крупнокалиберные миномёты во дворах жилых домов, вблизи школ и детских садов, использует мирных граждан в качестве живого щита, отметил министр.
Он поблагодарил личный состав за мужество и героизм, добросовестное и профессиональное выполнение поставленных задач.