Екатеринбург, 1 марта, 2022, 13:08 — ИА Регнум. В Свердловской области за сутки, 28 февраля, в медучреждения доставили 553 пациента с коронавирусной инфекцией, что на 371 больше, чем днем ранее. Об этом сообщает оперштаб.

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С начала пандемии оправились от болезни 218 809 человек. За сутки из больниц выписали 1135 пациентов.

В общей сложности на Среднем Урале выявили 355 269 носителей коронавируса. В том числе 4844 случая за прошедшие сутки. Число летальных исходов от COVID-19 в области достигло 10 286.