Санкт-Петербург, 1 марта, 2022, 13:05 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в связи с улучшением эпидемиологической ситуации возобновлена деятельность детских санаториев. Об этом 1 марта сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

Санаторий

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«Снова разрешено оказание плановой медицинской помощи при санаторно-курортном лечении», — добрили в ведомстве.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что показатель распространения коронавирусной инфекции в городе находится на отметке в 0,69 (-0,1) при том, что согласно установленной норме, он не должен превышать единицу. Этот коэффициент используют для понимания, сколько человек может заразиться от одного больного COVID-19 до того, как он изолируется.