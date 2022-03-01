Москва, , 12:47 — REGNUM Иммунная система защищает организм от болезнетворных микроорганизмов и ядов. Силы иммунитета на 50% зависят от образа жизни, который ведёт человек, сообщили 1 марта в пресс-службе Роспотребнадзора.

Советский плакат. Если хочешь быть здоров — закаляйся!

Однако существуют факторы, негативно воздействующие на иммунитет человека. Это в первую очередь длительный стресс, вредные привычки, голодание или переедание, дефицит витаминов, перенесённые травмы, ожоги, операции и загрязнение окружающей среды.

Признаками снижения иммунитета являются частые простудные заболевания, герпес на губах, повышенная температура, хроническая усталость, сонливость или бессонница, боли в суставах и мышцах, частые головные боли.

Как сообщает ИА REGNUM, с 2002 года ежегодно, по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 1 марта отмечается Всемирный день иммунитета.

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