Москва, , 09:32 — REGNUM Иммунитет — это система особых клеток и белков, защищающая организм человека от различных вирусов, бактерий и ядов. Для поддержания иммунитета надо соблюдать ряд основных правил, сообщили 1 марта в пресс-службе Роспотребнадзора.

Главное, что необходимо человеку для поддержания иммунитета, — здоровое питание, отказ от курения и употребления алкоголя. Также не стоит волноваться, а нужно бережно относиться к своей психике.

Кроме того, важен сон не менее 8 часов в сутки в хорошо проветренном помещении, закаливание, подвижный образ жизни и регулярные занятия спортом. Отмечается, что иммунитет на 50% зависит от образа жизни, который ведёт человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ежегодно с 2002 года отмечается Всемирный день иммунитета.

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