Москва, 1 марта, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Вооруженные силы России не оккупируют украинскую территорию, заявил 1 марта глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Сергей Шойгу

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По его словам, принимаются все меры для сохранения жизни и безопасности мирных жителей.

Он подчеркнул, что удары наносятся только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием.