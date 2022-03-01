Шойгу: ВС России не оккупируют украинскую территорию
Москва, 1 марта, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Вооруженные силы России не оккупируют украинскую территорию, заявил 1 марта глава Минобороны России Сергей Шойгу.
Сергей Шойгу
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По его словам, принимаются все меры для сохранения жизни и безопасности мирных жителей.
Он подчеркнул, что удары наносятся только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием.