Москва, 1 марта, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Украинские силовики размещают вооружение вблизи жилых домов и школ, а также прикрываются мирными гражданами, когда оказывают сопротивление российским войскам. Об этом министр обороны России Сергей Шойгу заявил 1 марта на селекторном совещании.

Противостояние

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По его словам, во дворах жилых домов, около школ и детских садов украинские силовики размещают реактивные системы залпового огня, орудия, крупнокалиберные миномёты.

«В ходе боевых столкновений украинская сторона не гнушается использовать мирных граждан в качестве живого щита», — заявил Шойгу.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Шойгу доложил Путину об усиленном составе боевого дежурства в Ракетных войсках стратегического назначения, на Северном и Тихоокеанском флотах и в дальней авиации.

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