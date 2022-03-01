Москва, 1 марта, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Для президента Украины Владимира Зеленского результат переговоров с Россией — это уход российских войск с территории Украины, но это утопия, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

President.gov.ua Владимир Зеленский в окопе. Донбасс

«Странно, что он не обсуждает гуманитарные вопросы относительно своих избирателей и продолжает их делать заложниками.

В какой-то момент украинская сторона будет вынуждена менять переговорщиков из-за меняющейся ситуации.

Тогда и Зеленский будет говорить иные слова», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии желаемого для киевских властей результата в переговорах с Россией.

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