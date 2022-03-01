Белгород, 1 марта, 2022, 12:33 — ИА Регнум. В Белгородской области за минувшие сутки выписали после выздоровления 656 ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Зарегистрировано пять летальных исходов. На вакцинацию от COVID-19 подано ещё 149 заявок.

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С начала пандемии в Белгородской области выявлено 117 118 носителей инфекции. Справились с заражением 91 777 жителей, скончались от осложнений 2 036 человек.

В стационарах находятся 1 763 пациента, в том числе 56 человек находятся на ИВЛ, лечатся амбулаторно 21 542 белгородца.

Двукратные прививки от COVID-19 сделали 98 7120 жителей, всего на вакцинацию записались 1 069 348 человек.

По данным федерального оперативного штаба, за сутки в больницы направлены 168 новых ковид-пациентов.