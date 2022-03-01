Санкт-Петербург, 1 марта, 2022, 12:33 — ИА Регнум. В Ленинградской области с третьей декады февраля отмечается суточный спад зараженных коронавирусом, что позволило стационарам начать возвращать развернутые ковидные койки к плановой работе. За минувший день было свернуто 240 коек. Об этом 1 марта ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению.

Дарья Драй ИА REGNUM Пустые койки

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В настоящий момент в Ленобласти развернуто коронавирусных 2358 коек, из которых свободны 957 коек (40,59%). За минувшие сутки в стационарах Луги и Кингисеппа были возвращены к плановой работе 240 ковидных коек.

«В настоящий момент в больницах проходит лечение 1401 заболевший COVID-19. За минувшие сутки были госпитализированы 104 человека, — рассказали в ведомстве. — На ИВЛ находится 31 пациент».

В последний день февраля в Ленобласти лабораторным путем было выявлено 775 новых заразившихся, что на 210 человек меньше, чем за день до этого. Наибольшее количество новых случаев выявлено в крупных насеянных пунктах, таких как Сланцы (64), Подпорожье (62), Тихвин (58), Гатчина (46), Кириши (31), Лодейное Поле (23), Вознесенье (20), Сертолово (16), Всеволожск (14), Луга (13), Кудрово, Дубровка, Никольское (по 12), Мурино, Важины (по 10).

Всего с начала пандемии в Ленинградской области коронавирусом заразились 170 429 человек. Из них 119 351 человек выздоровел, в том числе 917 пациентов — за минувший день. Умерло 3323 заболевших COVID-19, в том числе четыре — за прошедший день.