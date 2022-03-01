София, 1 марта, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Министр экономики Болгарии, вице-премьер Корнелия Нинова официально заявила, что ее ведомство не даст разрешения на экспорт болгарского оружия на Украину. Об этом 1 марта сообщает софийская газета «Дума».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

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По словам К. Ниновой, в настоящее время главным приоритетом минэкономики Болгарии в частности и правительства страны в целом является оказание Киеву гуманитарной помощи.

«Запросов на вывоз из Болгарии вооружений и боеприпасов в Софию не поступало, — резюмировала, в частности, она. — В то же время, даже если [болгарское] правительство примет соответствующее решение, я, как министр экономики, не подпишу экспертный документ».

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Донбасса, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.