Лондон, 1 марта, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Когда США вторглись в Ирак, Британия не выгнала американских рабочих, а теперь отказывает в возможности работать гражданам России. Об этом 1 марта заявил бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Англии Стэн Коллимор.

Иван Шилов ИА REGNUM Британия

Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация России по защите Донбасса — все новости»

"Мы не выгнали американских рабочих из Великобритании, когда США незаконно вторглись в Ирак», — написал Коллимор в Twitter.

«Так почему же отдельным россиянам было отказано в возможности легально работать из-за того, где они родились?» — задаётся вопросом Коллимор.

Отметим, что в 2018 году Коллимор работал ведущим телеканала RT во время чемпионата мира по футболу.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что проживающие за рубежом граждане России столкнулись с травлей и нападками из-за операции по денацификации Украины.