Краснодар, 1 марта, 2022, 12:09 — ИА Регнум. В Краснодарском крае за сутки госпитализировали 398 пациентов с коронавирусом, данные 1 марта опубликовал региональный оперативный штаб. Накануне, 28 февраля, сообщалось о 403 новых госпитализированных жителях.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Положительные результаты тестов на коронавирус за минувшие сутки подтвердились у 1 139 человек (916 — накануне). Около половины всех суточных заражений приходится на Краснодар, там заболели 533 человека, сообщили в региональном оперативном штабе.

С начала пандемии в регионе подтверждено 225 952 случая заражения коронавирусом, выздоровели 188 878 человек, скончались 10 417 пациентов с коронавирусом.

На утро 1 марта в ковид-стационарах остаются 5 477 пациентов, у 2 870 из них диагноз подтверждён. В тяжелом состоянии на ИВЛ 119 жителей, на ЭКМО — пять человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти региона продлили действие коронавирусных ограничений до 30 мая.