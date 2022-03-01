Новосибирск, 1 марта, 2022, 12:07 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 1 марта, в инфекционные стационары из-за коронавируса госпитализированы 3617 пациентов, в том числе 120 детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За прошедшие сутки был выявлен3591 случай заражения коронавирусом (всего — 222 380 случаев, в том числе — у 31 720 детей); 6619 человек выздоровели (всего — 111 948 человек); скончались шестнадцать пациентов (всего — 5005 пациентов).

На сегодняшний день в реанимации находятся 316 человек, на ИВЛ — 32 пациента.