Москва, 1 марта, 2022, 12:01 — ИА Регнум. В медицинские учреждения Московской области доставлены 290 человек с COVID-19. Соответствующие данные опубликованы 1 марта в статистике официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Днём ранее с этим заболеванием в региональные организации здравоохранения были госпитализированы 144 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на территории Подмосковья 9 157 человек выздоровели после COVID-19.