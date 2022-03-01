Ереван, , 12:01 — REGNUM В Армении за последние сутки медики провели 4076 исследований на коронавирус, из которых 324 показали положительный результат. Об этом 1 марта сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в стране выявили 420 156 носителей коронавируса. Из них 402 916 справились с инфекцией, в том числе 1239 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находятся 7150 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в республике зарегистрировали у 10 090 пациентов с COVID-19, в течение последних суток зафиксировали 23 случая.

Днём ранее в Армении в ходе проведения 2804 тестов на коронавирус 139 были с положительным результатом. 837 человек медики за сутки признали выздоровевшими, среди пациентов с COVID-19 зафиксировали 12 случаев смерти.