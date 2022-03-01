Москва, 1 марта, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Сегодня, 2 марта, на торгах Московской биржи, по данным на 11:22 по мск, курс доллара снизился на 3 рубля 10 копеек, до 91,50 рубля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

wilhei Рубли

Курс евро понизился на 3 рубля 29 копеек, до 102,71 рубля. Рубль продолжает укрепляться.

Центральный Банк России решил не проводить утренние и вечерние торговые сессии на Московской бирже до 5 марта.

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