Москва, , 11:29 — REGNUM Основным и практически единственным важным фактором для курсообразования на Московской бирже сейчас является фактор геополитики, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

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«Пока эскалация геополитических отношений будет столь острой, биржевая волатильность сохранится высочайшей. Прогнозирование колебаний курсов валют в таких условиях является очень сложным.

Сейчас идут интервенции Банка России, они поддерживают курс нацвалюты. Еще минимум неделю такой механизм стабилизации останется в силе.

Дополнительно опорой рублю выступает обязательство для экспортеров к продаже валютной выручки на рынке в объеме не менее 80% — по факту может быть и все 100%. Это экстренные меры, но они будут работать, пока это потребуется.

Ключевая ставка ЦБ РФ на начало марта установлена на уровне 20% годовых, но может быть еще выше, поскольку кредитование сейчас носит запретительный, а не стимулирующий характер.

Самый оптимистичный сценарий, который в моменте можно предложить, заключается в колебаниях курса доллара в марте в пределах 85−110 рублей, евро — 90−120 рублей», — считает эксперт.

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