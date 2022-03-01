Бухарест, 1 марта, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Румыния поддерживает идею самой широкой интеграции Киева в структуры ЕС и последующего официального вступления Украины в Европейский союз. Об этом в Бухаресте заявил президент Румынии Клаус Йоханнис, сообщает 1 марта бухарестский телевизионный канал Digi24.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Румынии

Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация России по защите Донбасса — все новости»

«Мы крайне заинтересованы в том, чтобы Украина стала неотъемлемой часть Объединенной Европы, и со своей стороны, сделаем все возможное, чтобы ускорить подобный процесс», — заявил, в частности, глава румынского государства.

По словам К. Йоханниса, для этого у Бухареста «есть все необходимые средства и рычаги влияния».

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Донбассе, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду киевского режима.