Москва, , 08:11 — REGNUM Торги рублёвыми парами на Московской бирже 28 февраля проводились в укороченном режиме, что неудивительно — с открытия торгов доллар и евро резко рванули вверх, доллар превысил 100 рублей, евро 111 рублей, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

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К концу торгового дня курс доллара США вырос на 14% до 94,6 руб. (+11 руб. 60 коп.), а курс евро вырос ещё больше — на 11,6% до 106 руб. (+13 руб. 00 коп.).

С утра 28 февраля Банк России отреагировал на введённые накануне против него санкции Запада, спровоцировавшие обвал рубля, повышением ключевой процентной ставки сразу до 20%.

Одновременно правительство РФ вновь ввело правило обязательной продажи валютной выручки экспортёрами, и с 1 марта дня экспортёры будут обязаны продавать на открытом рынке до 80% валютной выручки.

Таким образом, благодаря грамотным действиям Минфина и ЦБ, Россия избежала опасности скатывания в неуправляемую девальвацию рубля, ведь ЦБ РФ из-за санкций оказался лишённым возможности осуществлять валютные интервенции.

Вечером стало известно, что Евросоюз и Великобритания ввели против России новые санкции, но они касались преимущественно физических лиц. Но эти новые санкции пока не способны сильно ухудшить ситуацию в экономике России.

Сегодня, 1 марта, торги на Мосбирже не проводятся. Последние торги проводились 8 февраля в 18:59 по мск. Доллар торговался по 94,60 рубля, евро — по 106 рублей

В течение сегодняшнего дня можно ожидать курс доллара в рамках 103−104 руб., евро — в интервале 115−116,50 руб.

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