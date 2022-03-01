Брянск, 1 марта, 2022, 11:23 — ИА Регнум. В Брянской области за прошедшие сутки госпитализировано 78 новых ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 марта в оперативном штабе региона. Выписан после лечения 391 человек, зарегистрировано 11 летальных исходов.

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Всего в Брянской области подтверждено 144 434 случая заболевания COVID-19. Выздоровели 118 176 человек. Осложнения при инфекции стали причиной смерти 3494 пациентов.

Лаборатории региона провели 1 559 963 исследования на коронавирус.