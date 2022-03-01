Сеул, , 11:12 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 5513 человек. Об этом 1 марта сообщает Edaily со ссылкой на свои источники.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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По состоянию на 00:00 1 марта в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 44 860 242 человека. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,4%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 8140 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 369 667 человек. Уровень полной вакцинации составил 86,5%.

«Бустерную» дозу получили 141 429 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 31 503 092 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 138 993 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 3 273 449.

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