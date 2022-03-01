Минск, 1 марта, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко надеется на то, что конфликт на Украине не перерастет в конфликт планетарного масштаба. Он заявил об этом 1 марта на совещании с членами Совета безопасности и правительства республики, его слова приводит агентство БелТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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В ходе совещания, белорусский лидер обратился к истокам этого серьезного конфликта на территории Европы.

«Дай бог, чтобы не перерос в планетарный. Он начался даже не в 2014 году. Тогда он впервые вошел в острую вооруженную фазу», — сказал он.

Также Лукашенко уточнил, что причиной этого стало абсолютное игнорирование западными странами системы безопасности, нивелирование системы сдержек и противовесов, которые были с трудом достигнуты после развала Советского Союза.

Кроме того, белорусский президент добавил, что к расшатыванию ситуации в этом регионе также привела деградация и обесценивание международных договоров и соглашений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что расширенное заседание Совета безопасности Белоруссии проведет 1 марта белорусский президент Александр Лукашенко.