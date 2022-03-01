Мадрид, 1 марта, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Председатель правительства Испании Педро Санчес не рассматривает возможность отправки оружия Украине. Об этом он заявил в интервью телеканалу Televisión Española, сообщает агентство EFE.

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По его словам, такие поставки должны идти по линии Евросоюза.

Санчес объяснил, что Испания сотрудничает с Украиной в области гуманитарной помощи и предоставления защитных материалов, таких как каски и жилеты.