Ростов-на-Дону, 1 марта, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Базовый перевозчик международного аэропорта «Платов» (Ростов-на-Дону) выполнит дополнительные вывозные рейсы из Минеральных Вод. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе авиакомпании «Азимут».

Azimuth.aero.ru Воздушный флот авиакомпании «Азимут»

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Дополнительные вывозные рейсы будут выполнены с 3 по 7 марта. В частности, запланированы рейсы из Минеральных Вод в Тюмень, Сочи, Уфу, Волгоград. Пассажиры отмененных рейсов из Ростова-на-Дону и Краснодара смогут вылететь из Минеральных Вод, получив уведомление об отмене рейса по смс и электронной почте.

2 марта авиаперевозчик выполнит специальный вывозной рейс Минеральные Воды — Ереван — Минеральные Воды.

ИА REGNUM сообщало, что решением авиационных властей РФ полеты в ряд аэропортов юга России были временно приостановлены 24 февраля.