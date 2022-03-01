Донецк, 1 марта, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Подразделения вооружённых сил Украины (ВСУ) планируют ряд новых провокаций в районе Мариуполя, Горловки и Донецка. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг ДНР

Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация России по защите Донбасса — все новости»

«Сотрудники СБУ вместе с «Азовом» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Нацвардией решили устроить провокацию по отношению к РФ. В чём она заключается? Они собираются переодеться в форму российских военных, в форму наших ребят военнослужащих, нашей республики, и убивать гражданских», — пояснил Басурин.

«Вы представляете, какой будет инфоповод на вес мир, когда вместо «оккупантов» будет звучать, что это «каратели»?» — добавил официальный представитель ведомства.

Ранее по теме: Неонацисты блокируют Мариуполь, заявили в ДНР

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Киев готовит провокации, чтобы показать мировому сообществу, к чему якобы привела спецоперация России в Донбассе. Так, в украинских городах уже проведены постановочные видеосъёмки с якобы «массовыми жертвами» среди гражданского населения Украины по известным лекалам «Белых касок».

Читайте также: В Минобороны РФ заявили о провокациях СБУ по лекалам «Белых касок»

Канашенков уточнил, что подготовленные видеоролики распространяются через подконтрольные телеграм-каналы и социальные сети для того, чтобы обвинить Россию в якобы неизбирательности и непропорциональности ударов для запугивания мирного населения и трансляции на западных телеканалах.