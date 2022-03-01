Варшава, 1 марта, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Отношения России и Польши обострились еще больше на фоне военной операции на Украине, заявил 1 марта посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.

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«Отношения наши с Польшей никогда не были простыми. А сейчас на фоне специальной военной операции, которую проводит Россия, они обострились еще больше. Прежде всего, это касается той информационной, политической обстановки, которая сейчас складывается вокруг наших отношений. На дистанции, наверное, сложно представить уровень той истерии, которая здесь нагнетается», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг прибудет с рабочим визитом прибудет в Польшу.

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