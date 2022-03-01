Москва, 1 марта, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Подготовка к информационному вторжению в наши соцсети велась давно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил журналист, руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по борьбе с фейками Александр Малькевич. Комментируя возобновившуюся атаку фейков об украинских событиях, он пояснил:

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"С точки зрения кибератак цели были намечены давно: было понятно по кому бить, кого выводить из строя. Социальные сети на западных платформах давно уже набили руку в блокировке неугодных и находились на низком старте. Был сформирован первый пул якобы «лидеров мнений». На самом деле это не лидеры, а блогеры, мелкие инфлюэнсеры: кто-то был законтрактован, кто-то действовал из идейных соображений. По нашим оценкам, в первом пуле было 100−150 человек и они потом строили свои сетевые цепочки.

Был целый ряд фейковых заготовок — что-то было отснято заранее, был накоплен огромный массив отснятого в 2014—2015 годах из Донецка для того, чтобы выдавать их за нынешние военные преступления уже со стороны российской армии. Были проработаны сценарии сетевых вовлечений — флешмобы: «Покайтесь», «Стыдно, что русский», «Украинцы, простите!» и так далее.

Была подготовлена и оплачена заранее таргетированная реклама в социальных сетях и были обновлены социальные техники вовлечения молодёжи в протестные акции. Хочу напомнить, что чуть больше года прошло с момента, как они думали, генеральной репетиции, которая была в январе-феврале 2021 года: обновили методику и запустили.

А мы потеряли слишком много времени с 2014 года, не выстроив толком свою информационную защиту и предстоит серьезный разбор полётов после того, как все закончится: как нужно штопать дыры в нашей информационной защите, укреплять информационный суверенитет и информационные границы. В частности — прекратить цацкаться с теми, кого мы называем инагентами, потому что это — та база, которая находится на виду и к которой в первую очередь обращаются наши западные противники, когда хотят организовать ту или иную пропагандистскую кампанию против нас.

Я не сомневаюсь, что они с нами фактически с 2014 года ведут гибридную войну: информационную, экономическую. Готовились к кибервойне. Именно это мы сейчас и видим. Она ведётся, потому что стоит задача сделать нас слабее».

Как уже сообщало ИА REGNUM, 28 февраля Роскомнадзор потребовал от руководства Google прекратить распространение рекламных объявлений с фейковой информацией о ходе специальной военной операции России на Украине. Также известно, что на основании требований генеральной прокуратуры Роскомнадзор будет блокировать интернет-ресурсы, на которых размещается подобная информация.

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