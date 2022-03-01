Горловка, ДНР, 1 марта, 2022, 10:31 — ИА Регнум. В результате обстрела киевских боевиков Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) были повреждены фильтровальная и насосная станции, из-за чего без водоснабжения остались свыше 70 тысяч человек. Об этом 1 марта сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своем телеграм-канале.

Mil.gov.ua Обстрел

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«В результате обстрела вооружёнными формированиями Украины города Горловки повреждены фильтровальная станция № 2 и насосная станция № 1», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в результате этого без воды остались свыше 70 тысяч человек и напоминается, что в нынешней обстановке местным жителям необходимо иметь запас воды на несколько дней.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские боевики ведут массированный обстрел Горловки в ДНР.