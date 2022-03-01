Тбилиси, , 10:28 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 14 138 исследований на SARS-CoV-2 выявили 2465 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 1 марта обнародовали на сайте Stopcov.ge.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего на текущую дату в стране выявили 1 612 319 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 1 513 164 победили инфекцию, в том числе 9003 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 16 199 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 36 человек скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 4479 пациентов.

Днём ранее в Грузии в ходе 14 138 исследований выявили 2465 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 12 840 человек, скончались 25 пациентов с COVID-19.

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