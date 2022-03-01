Сеул, , 10:18 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 1 марта сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Вооружённые силы Республики Корея Mnd.go.kr

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По их словам, коронавирус выявлен у 806 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, морской пехоты.

Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 19 269.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 138 993 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 3 273 449.

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