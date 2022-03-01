Минск, 1 марта, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Расширенное заседание Совета безопасности Белоруссии проведет 1 марта белорусский президент Александр Лукашенко. Об этом 1 марта сообщает близкий к пресс-службе президента республики телеграм-канал «Пул Первого».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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«Большие планы Первого на этот вторник (1 марта — ред.): расширенный Совбез. Порядка полусотни человек приглашены обсудить обстановку. Кроме членов Совбеза это руководство Правительства и экспертное сообщество», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что после этого в более узком составе Лукашенко проведет совещание по экономике, в ходе которого планируется провести обсуждение срочных и накопившихся вопросов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидеры Белоруссии и Турции Александр Лукашенко и Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили конфликт на Украине и российско-украинские переговоры.