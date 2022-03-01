Горловка, ДНР, 1 марта, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Украинские боевики ведут массированный обстрел Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 1 марта сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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«Горловка подверглась массированному обстрелу вооруженных формирований Украины. Разорвались снаряды в поселках Михайловка, шахты им. Изотова, Комарова, Гольмовском. Идут бои в районе шахты им. Гагарина и поселка Железная Балка», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в настоящее время киевские силовики обстреливают поселки Байрак и Русский Край, в результате чего пострадали три мирных жителя.

Кроме того, отмечается, что из-за обстрела перебит газопровод по улицам Голованова и Введенского, выведено из строя две электроподстанции, повреждена теплотрасса по ул. Кирова, выбиты стекла в здании поликлиники в жилом массиве «Комсомолец».

Помимо того, отмечается, что из-за этого большая часть города осталась без электроэнергии и добавляется, что в настоящее время обстрел продолжается.

Как передавало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко сообщил, что киевские боевики заминировали склады с аммиаком в Северодонецке и намерены подорвать их в течение ближайших суток.