Тирасполь, , 10:00 — REGNUM В ходе 232 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 88 случаев заражения коронавирусом. Об этом 1 марта сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Медик во время исследований ПЦР-тестов Александр Погожев © ИА REGNUM

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 107 216 носителей SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 102 535 человек, в том числе за последние сутки — 164.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 2112 смертей пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток было три таких случая.

Днём ранее в Приднестровье провели 542 исследования на SARS-CoV-2 и выявили 113 случаев заражения коронавирусом. За сутки медики признали выздоровевшими 904 человека. Зафиксировали четыре смерти среди пациентов с COVID-19.